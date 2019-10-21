الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الفيصل يلتقي مدير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.أمير الرياض يثمن جهود الراجحي الخيرية ويرعى منتدى "أسبار".أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.جلوي بن مساعد يبارك انطلاقة الملتقى الصحي الأول بنجران.فيصل بن خالد: القيادة حريصة على تعزيز الإصلاح بين المتنازعين.أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين.سعود بن نايف: يجب مواكبة التطورات بمجال البريد والتجارة الرقمية.فيصل بن فهد يدشّن حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية.وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند وأفغانستان.سفير فلسطين :مواقف المملكة من القضية ثابتة دون ضجيج أو ابتزاز.د. الربيعة يلتقي وزير خارجية فنلندا وعددًا من أعضاء البرلمان.«الأمر بالمعروف» تطلق عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة.الجامعة العربية تحذر من محاولات طمس الهوية الفلسطينية.الهجوم التركي فضح ضعف إيران.نجاح مؤقت لبرلمانيي بريطانيا في تأجيل «بريكست».الحوثيون يعيقون تثبيت نقاط المراقبة الأممية في الحديدة.التقاعس الدولي يشجع نظام الملالي.// يتبع //06:46ت م0003