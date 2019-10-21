إسلام آباد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم سقوط عدد من القتلى والجرحى بتبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأخبرت عن رفض باكستان مزاعم الهند عن تسلل الإرهابيين من أراضيها إلى الجانب الهندي من إقليم كشمير.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد عزم بلاده على مواصلة جهودها لتوحيد صف الأمة.وأشارت إلى بدء الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي زيارة رسمية إلى اليابان تستمر خمسة أيام لحضور مراسم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو".وعرجت إلى توجيه القصر الملكي البريطاني الشكر لباكستان على حسن استقبال دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته خلال زيارتهما لباكستان الأسبوع الماضي.وأشارت إلى مساعي الحكومة في باكستان لإقناع أحزاب المعارضة على التراجع عن تنظيم الاحتجاجات ضدها نهاية الشهر الجاري.وتطرقت إلى توجيه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حكومته بخفض أسعار المود الغذائية والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.وتناقلت في الشأن الأفغاني إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل ستة عشر مسلحًا من عناصر تنظيم داعش وحركة طالبان، وتدمير أسلحة وذخائر خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى ثلاثة أقاليم بأفغانستان.وأخبرت عن تفكير الولايات المتحدة الأمريكية في سحب ثلث قواتها من أفغانستان، وذلك بعد سحبها المفاجئ لقواتها من شمال شرق سوريا.// انتهى //07:08ت م0009