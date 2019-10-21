طرابلس 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء شخصيات تمثل أحزاب وتيارات سياسية ليبية بتواجد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تونس وبتنظيم من فريق صناع السلام الذي يهدف إلى البحث في آلية الخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.وأشارت إلى زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى إلى أوغندا ولقاءاته بكبار المسؤولين هناك، حيث بحثوا ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.وتحدثت الصحف عن الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الليبي، حيث عرجت على إفادة الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبحثا خلالها عددًا من الملفات أبرزها الأزمة الليبية، وأعربا عن عزمهما العمل على تخفيض التصعيد في العاصمة الليبية ودعم جهود الوساطة المبذولة برعاية الأمم المتحدة لحل النزاع بطرق سلمية.// انتهى //08:48ت م0013