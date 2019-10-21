المدينة المنورة 22 صفر1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمقرها الرئيسي الأربعاء القادم, اللقاء الاستشاري الأول لـ "منصة خبراء الغرفة" يقدمه مستشار تطوير وتصميم المنتجات والخدمات الابتكارية المهندس عوض بن سلمان.ويعدّ اللقاء ضمن سلسلة لقاءات منصة خبراء الغرفة التي تنظمها غرفة المدينة المنورة, ويستهدف الباحثين عن المشاريع الابتكارية, وقطاعات الصناعة والأعمال, وأصحاب المشاريع المتعثرة, ومؤسسات القطاع الثالث, والقطاعات الحكومية.// انتهى //09:08ت م0015