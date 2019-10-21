القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح التي تواكب أحدث النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.وواكبت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى توافد ألاف المتظاهرين على ساحة "رياض الصلح" قرب مقر الحكومة بالعاصمة بيروت. وعرجت في الإطار ذاته، على اتفاق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة.وتطرقت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.وأنبأت عن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل من مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية بموجب اتفاق أمريكي تركي لوقف إطلاق النار.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 514 انتهاكًا بحق المدنيين في محافظات تقع تحت سيطرتها والمحافظات والمدن التي مازالت تتعرض لهجمات من قبلها خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري.// انتهى //09:43ت م0016