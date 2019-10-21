الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441هـ (2019م) بكمية (605) ألف طن من القمح الصلب ، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام - بمشيئة الله - خلال الفترة (فبراير-مارس2020م) وبواقع (10) بواخر، موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (370) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) الف طن.وأفاد معاليه أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة وتم الترسية على عدد (5) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (3.4) مليون طن من القمح هذا العام.وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :https://www.sago.gov.sa .// انتهى //09:59ت م0018