بيروت 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية للنتائج التي ستسفر عنها جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم لإقرار الورقة الإصلاحية لحل الأزمة الاقتصادية في حين تستمر الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة باستقالة الحكومة.وتحدثت عن تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالثاني خلال محادثات أجراها أمس مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الأردن ضرورة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت صحف لبنان إلى إعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية سيطرته على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عقب مواجهات في محافظة تعز غربي البلاد أوقعت 3 قتلى و 10 جرحى في صفوف الميليشيا.ولفتت الانتباه إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل أمس من مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية بموجب اتفاق أمريكي ـ تركي لوقف النار الذي ينص على تعليق كل العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا خلال 120 ساعة.وأخبرت عن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر في تصريح له أمس عدم استبعاده مواصلة الجنود الأمريكيين خوض عمليات ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد الحكومة البريطانية أنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري على الرغم من توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.// انتهى //10:03ت م0019