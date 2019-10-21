الخرطوم 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة وزير الطاقة والتعدين السوداني شركة أرامكو السعودية للاستثمار في البترول في البحر الأحمر والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء.وأشارت إلى منع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فريق الأمم المتحدة في الحديدة من نشر ضباط الارتباط ومراقبين أمميين في ثانية نقاط مراقبة في المدينة الساحلية، بحسب قرارات لجنة إعادة الانتشار الأممية المشتركة المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم.ونقلت عن مسؤولين لبنانيين أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد.وعرجت على تحذير جامعة الدول العربية من محاولات طمس الهوية الفلسطينية باستهداف العملية التعليمية للشعب الفلسطيني كونها أحد أسس وأعمدة الصمود والتشبث بالحقوق والأرض.// انتهى //10:08ت م0022