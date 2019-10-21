بغداد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالإجراءات وحزم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد, منوهةً بطلبات عشرات النواب لعقد جلسة للبرلمان خلال الأسبوع الحالي لدراسة هذه القضايا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وعرجت الصحف على الشأن الأمني، مشيرةً إلى ‏الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لتأمين الحدود العراقية مع سوريا على إثر العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.‏وتناولت صحف العراق إعلان وزارة الخارجية العراقية بأن بغداد معنية فقط بتسلّم الإرهابيّين الدواعش الذين يحملون الجنسيّة العراقيّة وعوائلهم، منوهةً بتأكيد الوزارة بأن هؤلاء سيُحاكَمون في المحاكم العراقـيّة وفق القوانين النافذة.// انتهى //10:16ت م0023