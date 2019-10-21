نجران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات أمس، حملةً توعوية بعنوان "افحصي الآن"، وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الحملة إلى نشر الثقافة التوعوية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والحث على الفحص الدوري والمبكر من خلال استعراض تقنية الماموجرام الإشعاعي والرقمي ودورها في الكشف عنه، وأسباب الأورام السرطانية، وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وكيفية تكوين صورة الثدي بالأشعة السينية.// انتهى //10:18ت م0024