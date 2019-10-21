رام الله 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، اقتحام مئات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مدير الأوقاف بكلمات نابية.وسلطت الضوء على ما أفادت به وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال على طرد المزارعين قاطفي الزيتون من أراضيهم في بلدة قريوت لليوم الثالث على التوالي، واصفة ذلك بالتصعيد الخطير.وتناولت إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.وتحدثت عن دعوة المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى وقف لإطلاق النار بأفغانستان. وأوردت تأكيدات الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان.// انتهى //10:23ت م0025