الدمام 22 صفر 1441 هــ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستحتفي جامعة الأمير محمد بن فهد حفل في الــ 5 من شهر نوفمبر القادم ، بتخريج الدفعة السادسة من طلابها وذلك بمقر الجامعة بمنطقة العزيزية ،حيث يبلغ عدد طلاب الدفعة السادسة 465 طالباً من مختلف التخصصات الجامعة.وأوضح مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن رحلة الجامعة تبدأ مع الخريجين عند تخرجهم من خلال انضمامهم لمكتب الخريجين والاستفادة من الخِدْمات التي تقدمها الجامعة ، مبيناً أن الجامعة أجرت مسابقة بين خريجيها واختارت خمسة من المتميزين وابتعاثهم لحضور برنامج القيادة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ،بهدف تطوير قدراتهموتمكينهم للاحتياجات المستقبلية لوظائفهم.كما تحرص الجامعة دعوة خريجيها لجميع مناسباتها وتقيم لهم حفلا سنويا يكون فيه مراجعة أدائهم في مواقع عملهم والاستماع إلى تغذيتهم الراجعة عن برامج الجامعة وتطبيقاتها في سوق العمل.وقدم الدكتور الأنصاري الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمه ومؤازرته لجميع فعاليات الجامعة ومناشطها لما أكسبها سمعة محلية وعالمية على حد سواء ، كما رفع التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.// انتهى //11:21ت م0035