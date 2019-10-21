الإحساء 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية البر بمحافظة الأحساء أمس، برنامجًا صحيًا للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لمستفيدات الجمعية بالتعاون مع مستشفى الجفر العام، وذلك في قاعة التدريب بالجمعية.وأوضح مدير الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف أن القسم النسائي بالجمعية نظم برنامجًا صحيًا توعويًا استهدف مستفيدات الجمعية بالتعاون مع مستشفى الجفر، وتم خلاله التطرق الى العديد من الموضوعات المهمة حول أهمية الكشف المبكر عن الأورام، والجوانب النفسية والاجتماعية التي تؤثر على المريضة بعد اكتشاف المرض.وبّين البوسيف بأن مقدمة البرنامج استعرضت طرق تعامل المريضة المصابة بالمرض من منظور طبي ونفسي بعد الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وكيفية المعالجة للنجاة من المرض، وكما تطرقت مقدمة البرنامج إلى التأثير الإيجابي والدور الكبير لذوي المريض ومن حوله في العلاج.كما تم تخصيص موقع في قاعة التدريب بالجمعية لعرض عدد من الأركان التثقيفية حول سرطان الثدي ومنها ركن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ركن الفحص الذاتي حسب العمر، ركن المعتقدات الخاطئة للاكتشاف المبكر يعني احتمالية الشفاء كبيرة، ركن علامات ومظاهر سرطان الثدي, وطرق الوقاية منه، ركن التمارين الرياضية والأكل الصحي, ومساهمته في الوقاية من السرطان.// انتهى //11:21ت م0036