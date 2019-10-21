نجران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة بعنوان "أهمية الإعلام في تطوير المؤسسات"، وذلك في مقر مبنى مديرية شرطة المنطقة.واستهدفت الدورة منسوبي الجهات الأمنية بهدف إكسابهم المعارفَ والمهاراتِ الأساسيةَ لتحقيق مفهوم الإعلام الأمني والرفع من قدرات أفراد المؤسسات الأمنية في هذا المجال.واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها الإعلام ومدى تأثيره على الأمن بأنواعه المختلفة، والسبل التي يمكن اتخاذها للحماية الأمنية في التعامل مع وسائل الإعلام، والتحديات التي تواجه التوعية الأمنية وضروراتها، ومتطلباتها في العصر الحديث، والإيجابيات والسلبيات لفاعلية الوسائط الحديثة والإعلام، والتوظيف الجيد للوسائط التعليمية والتعلم عبر التعليم المفتوح، إلى جانب الإنترنت كنموذج.// انتهى //11:22ت م0037