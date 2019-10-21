أبها 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز المجاردة والنماص وبارق وتنومة و رجال المع و سراة عبيده و محايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار جريان السيول في عدد من الأودية.// انتهى //11:24ت م0038