المذنب 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بمقر المحافظة، بحضور مدير مستشفى المذنب العام الأخصائي موسى بن حمود الشويب ومدير قطاع الصحة العامة بالمحافظة محمد بن علي القويفلي.واطلع المحافظ على استعدادات القطاع الصحي بالمذنب لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، حيث انطلقت الحملة بجميع المراكز الصحية للمحافظة والتي تستهدف الممارسين الصحيين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.كما شملت حملة التطعيم كبار السن والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.// انتهى //11:41ت م0040