نجران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي للبنات غداً، برنامج "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث للبنات.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربات في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يضمن جودة نواتج التعلم وتحسينها، ويسهم في تجويد التعليم في الصفوف الأولية ومدارس الطفولة المبكرة.ويشتمل البرنامج على عدد من المحاور، منها: أهمية دراسة خصائص طلاب وطالبات الصفوف الأولية، والتعرف على خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتوسطة، وأساليب التكامل مع كل خاصية، واستثمار الفروق في الخصائص بين الطلاب والطالبات لتكامل إيجابي معهم في غرفة الصف، والتعريف بمفاهيم وقوانين النمو لطلاب وطالبات الصفوف الأولية.// انتهى //11:46ت م0041