جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسيُشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في الاجتماع الثاني لمجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه الذي سينعقد غداً في القاهرة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركته في أسبوع المياه الذي تقيمه الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء وطنيين وإقليميين ودوليين، تحت عنوان " الاستجابة لندرة المياه ".وسيلقي الأمين العام كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس المياه التابع للمنظمة، حيث من المرتقب أن يركز في خطابه على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا المياه والبيئة.يُذكر أن اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس المياه، بدأت أعماله اليوم، في القاهرة، على أن يتم رفع ما سيصدر من توصيات إلى اجتماع الوزراء المعنيين بقضايا المياه في الدول الأعضاء بالمنظمة.// انتهى //11:56ت م0043