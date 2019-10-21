الرباط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالخطوط العريضة لمشروع موازنة 2020 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية الذي سيكون بمثابة أول اختبار للحكومة في صيغتها الجديدة.وتابعت مستجدات الأوضاع في لبنان الذي يشهد احتجاجات عارمة بسبب تردي الوضع الاقتصادي هناك، مشيرة إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.وواصلت الصحف مواكبتها للأوضاع شمال سوريا، وأخبرت عن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل من مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية بموجب اتفاق أمريكي تركي لوقف إطلاق النار.وتطرقت صحف المغرب إلى تأكيد الحكومة البريطانية أنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، على الرغم من توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.// انتهى //12:06ت م0045