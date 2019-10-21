الجزائر 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الجدل الدائر حول مشروع قانون المحروقات الجديد، مشيرةً إلى أن نواب البرلمان يصرون على فتح نقاش معمق مع الخبراء الجزائريين حول مواد القانون قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.وأخبرت عن تأكيد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي عدم تمديد مهلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تنتهي يوم السبت القادم.وتابعت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيعلن في الساعات القادمة جملة من الإجراءات الاقتصادية لإنهاء الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومته.// انتهى //12:19ت م0047