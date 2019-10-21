بريدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الحملة التوعوية لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تحت شعار "قلبك حياتك احم شباب قلبك" التي تأتي ضمن المبادرات التوعوية تزامناً مع اليوم العالمي للقلب.واستمع سموه لشرح موجز عن الحملة وأهدافها من المشرف العام لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم الدكتور عبدالرحمن المسند، مشيراً إلى أن الحملة التي ستكون على مستوى منطقة القصيم كافة, ستستهدف الطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات والمجتمع من المواطنين والمقيمين في الحدائق العامة والمولات التجارية والموظفين في أماكن عملهم، مبيناً أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول الوقاية من مسببات أمراض القلب، حيث أنه تم اكتشاف حالات مبكرة خلال هذه الحملات.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام بالقطاع الصحي وحرصها على أن تكون الخِدْمات المقدمة كافة وَفْق أعلى المستويات ، واهتمامها بأن ينال المواطن والمقيم أعلى مستويات الرعاية الطبية ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب ، مثمناً الجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب لتثقيف وتوعية فئات المجتمع للحد من انتشار أمراض القلب وسبل الوقاية منها ، حاثاً منسوبي المركز على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى القلب ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد وأن تحقق هذه الحملات ما يتطلع إليه ولاة الأمر لخدمة المجتمع.حضر حفل التدشين وكلاء إمارة المنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع ، والمشرف العام لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم الدكتور عبدالرحمن المسند.// انتهى //13:44ت م0068