المنامة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسبدأت في المنامة اليوم اجتماعات مجموعة عمل (عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية) التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين في كلمة له أن انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية تأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال.وأعرب عن أمله في أن يدعم هذه الاجتماعات التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات بالمنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي.وتستمر اجتماعات مجموعة عمل (عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية) على مدى يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، وتناقش عددًا من الموضوعات مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.// انتهى //13:45ت م0070