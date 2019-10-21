الكويت 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5ر13 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5750 نقطة بنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر167 مليون سهم تمت من خلال 6392 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4734 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر127 مليون سهم تمت عبر 4101 صفقة بقيمة 5ر7 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6271 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر39 مليون سهم تمت عبر 2291 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار.// انتهى //13:45ت م0071