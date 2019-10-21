جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة والشركة السعودية للكهرباء مذكرة تعاون مجتمعي بمقر الشركة, وذلك في إطار دعم الشركة لبرامج وأنشطة الجمعية وتحقيق رسالتها في تعليم وتحفيظ كتاب الله للناشئة.وجاءت أبرز بنود الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي, ونائب الرئيس التنفيذي الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة حمود بن عودة الغبيني، بأن تقوم الشركة السعودية للكهرباء في دعم أعمال جمعية خيركم ضمن برامج المسؤولية المجتمعية ووفق رؤية المملكة 2030، فيما يشارك منسوبو الكهرباء في دعم الجمعية المادي من خلال استقطاع الرواتب ليذهب ريعه لفائدة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة.يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء بلغ إجمالي ما تبرع به منسوبوها منذ مطلع العام ما يزيد على 3.7 مليون ريال للجمعيات الخيرية في المملكة بزيادة 17 في المائة عن تبرعاتهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، التي تجاوزت 3.1 مليون ريال، وجاءت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات.// انتهى //13:49ت م0072