أبها 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الأول للعمل التطوعي في الميدان التربوي الذي تنظمه إدارة تعليم عسير، بحضور مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ووفود إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة، وذلك في بيت الطالب بأبها.وأكد الجوني في كلمة خلال افتتاح الملتقى أهمية احتضان منطقة عسير لانطلاقة العمل التطوعي الأولى، مشيراً إلى أن عقد هذه الملتقيات الوطنية والاجتماعية له الأثر البارز في تهيئة الطلاب لخدمة وطنهم وليكونوا فاعلين في خدمة المجتمع انطلاقا من مبادئ الدين الحنيف، إلى جانب تعزيز مبادئ البذل والعطاء لديهم وتنمية شخصياتهم.// انتهى //13:50ت م0073