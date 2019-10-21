مسقط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 39ر4016 نقطة مرتفعًا بـ 62ر0 نقطة وبنسبة 015ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 77ر4015 نقطة.وبلغت قيمة التداول 673 ألفا و 406 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 6ر62 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 801 ألف و 244 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 033ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:53ت م0075