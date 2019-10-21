بروكسل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليوني يورو لمساعدة المحتاجين في ليبيا.وأبان مفوض المساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس في تصريح له أن المساعدات الإنسانية تخصص لضحايا النزاع بما في ذلك العمليات الجراحية الطارئة أثناء الحرب، وإعادة التأهيل البدني، وتوفير الأدوية الأساسية والغذاء، ودعم سبل العيش وخدمات الحماية.// انتهى //13:59ت م0076