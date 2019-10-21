أبها 22 صفر1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأعلنت بلدية المجاردة التابعة لأمانة منطقة عسير عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة.وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن عدد المواقع الاستثمارية التي طرحت بلغت 39 فرصة استثمارية على مساحة 324753 2 مترا مربعا ، مشيرا إلى أنه قد تم عرض تفاصيل المواقع الاستثمارية على تطبيق " فرص "، داعيا، رجال وسيدات الاعمال الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة لإقامة مشروعات تسهم في تعزيز بناء البنية التحتية وتطوير وتنمية المحافظة .يذكر أن المدة المتاحة للراغبين بالتقدم على هذه الفرص, شهر واحد تنتهي بتاريخ 20 / 3 / 1441 هـ .// انتهى //14:07ت م0078