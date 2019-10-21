لندن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بركسيت" وذلك على ضوء التجاذبات بين مجلس العموم ورئيس الوزراء بوريس جونسون.وأفادت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطرح اليوم اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الأوروبيين للتصويت في مجلس العموم، وسط معارضة في المجلس.في غضون ذلك، نقلت الصحف عن الوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، مايكل غوف إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر الحالي، مبيناً أن الحكومة لديها القدرة والوسائل لتحقيق ذلك.وأفادت الصحف نقلا عن دراسة جديدة مخاطر صحية كبيرة على المدى القصير ناتجة عن تلوث الهواء في بريطانيا، حيث قد تسهم في وفاة ما يصل إلى 36000 شخص كل عام.ولفتت إلى ظهور أدلة متزايدة على شن القوات التركية هجمات بالفوسفور شمالي سوريا، مشيرة إلى وجود ما بين 15 و20 من المصابين تشير الحروق التي تعرضوا لها على أنها ناجمة عن الفوسفور الأبيض.وأفادت الصحف عن ورود تقارير بموافقة الحكومة الائتلافية في لبنان على إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية تعد الأكبر في البلاد منذ عقود، وذلك عقب تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تدني مستويات المعيشة وزيادة البطالة، إلى الشوارع في وسط بيروت ومدن أخرى لليوم الرابع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وتناولت الصحف ملف سد النهضة الذي تقيمه أثيوبيا وتأثيره على انسياب وحصة مياه نهر النيل على الدول المجاورة والموقف المصري اتجاهه وانعكاسات ذلك على العلاقات بين البلدين والخلافات الدائرة حول الملف.// انتهى //14:11ت م0080