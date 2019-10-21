ضرية 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسعقد محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل اليوم, اجتماعاً مع لجنة الأهالي بالمحافظة، كأول اجتماع للجنة منذ تأسيسها وبداية مزاولة الأعمال.واستعرض الاجتماع المشاريع الخدمية وما وصلت له طلبات افتتاح الإدارات الحكومية بالمحافظة.وشدد المحافظ على أهمية أن يكون للجنة الأهالي دوراً رئيساً في الإسهام لدعم مسيرة التنمية وإقامة البرامج الوطنية الهادفة والتواصل والتنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية والخدمية والأهلية بما يحقق تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.// انتهى //14:14ت م0082