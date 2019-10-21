أبهـا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية أمس في تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير, في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع, وتقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:36ت م0151