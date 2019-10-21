أبها22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساطلع وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أمس , على أعمال التنقيب في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، الذي يشارك فيه عدد من طلاب الجامعة مع فريق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإشراف أستاذ الآثار المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن عبدالله مرزوق.وأوضح مرزوق أن مشاركة الطلاب تأتي ضمن تفعيل بنود مذكرة التعاون التي وقعتها الجامعة مع هيئة السياحة والتي تهدف إلى تحقيق توجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتحقيق أهداف الجامعة في القيام بدور فاعل في دعم المجالات التي تخدم السياحة، وتسخير إمكانياتها وجهود منسوبيها بما يخدم المحافظة على الآثار والتراث وحمايتها وتطويرها.وأكد مرزوق (المشرف على فريق الطلاب) حرص الجامعة على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مثل هذه الأعمال الميدانية للوقوف على طرق وكيفيات التنقيب، والرفع المساحي الأثري، وطرق تسجيل المعثورات واللقى السطحية في المواقع التاريخية والأثرية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد الخامسة، حيث شارك الفريق في أعمال التنقيب الأثري ابتداءً من الموسم السابع وحتى الموسم الثاني عشر الحالي الذي كشف النقاب عن بعض المعثورات المهمة.يذكر أن موقع جرش الأثري يضم آثارًا تاريخية تعود إلى فترات قديمة وإسلامية متعاقبة، فيما يعمل فريق التنقيب على اكتشاف هذه الآثار والحصول عليها لنقلها إلى متحف عسير الأثري بعد الانتهاء من تجهيزه ليشكل بذلك عامل جذب سياحي .// انتهى //15:36ت م0152