تبوك 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسانطلقت أمس بمنطقة تبوك أولى فعاليات البرنامج التوعوي في إدارة الأزمات والمخاطر، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ويستمر أسبوعًا.وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أن البرنامج التوعوي الذي أطلقه الفرع ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية بعنوان "إدارة المخاطر والأزمات" سيتناول عددًا من المحاور المهمة في مجال إدارة المخاطر الشاملة، لاسيما مخاطر السيول والحرائق والزلازل، ويستهدف في مجمله عددًا من مسؤولي الأمن والسلامة في القطاعات الثلاثة: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري بالمنطقة ، إضافة إلى المجتمع المحلي.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقرّ الفرع للتعريف بالبرنامج, بحضور مدير مركز التنمية فايز بن جزى الذبياني: "إن البرنامج يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تطلقها الوزارة لوقاية المجتمع وتوعيته بأخطار الكوارث وطرق إدارتها في حال وقوعها - لاقدر الله - وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتطرق إلى كيفية إدارة المخاطر من وجهة نظر علمية كخطر الحرائق والسيول والزلازل ، وعلاقتها بثقافة الإدارة الصحيحة لمثل هذه الأزمات.وأشار إلى أنه سيقام الخميس القادم بمركز الحكير مول التجاري فعالية مجتمعية تتخللها ندوة توعوية، كما ستقام يوم الأحد ورشة عمل، وذلك بفندق هوليدي إن، ليختتم البرنامج أعماله بدورة تدريبية تستمر ثلاثة أيام بمقر الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، يوم الاثنين القادم.وتمنى الدكتور الحربي من الجميع استمرار التعاون وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام؛ لجهودها التثقيفية والتوعوية في إحاطة المجتمع بطرق ووسائل السلامة، مؤكدًا أن الإعلام شريك مهم وأساسي في البرنامج.// انتهى //15:44ت م0157