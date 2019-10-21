بريدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة البيئة بالمنطقة , بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع السادس للجنة البيئة بالمنطقة ، لاستعراض أهم التقارير والدراسات البيئية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وأمين لجنة البيئة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالإمارة فهد الدبيخي، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة والمهتمين بالبيئة أعضاء اللجنة .واستمع سموه في بداية الاجتماع من قبل المشرف العام على رابطة البيئة التطوعية بالمنطقة صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عن خطوات تعزيز العمل البيئي وسعي اللجنة المستمر إلى بحث سبل التطوير لرفع مستوى الوعي البيئي والتثقيف لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم في الاهتمام بالبيئة, مشيراً إلى أن الاجتماع السادس للجنة استعرض أهم التقارير والدراسات البيئية التي تساهم في تعزيز الغطاء النباتي بالمنطقة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على سعيه المستمر وما يوليه من اهتمام بالبيئة وتعزيزها.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية التركيز على مناقشة قضايا العمل البيئي وإعداد التوصيات الخاصة بذلك ومتابعة تطبيقها بمهنية عالية, وأهمية الإعداد والتحضير المبكر لتعزيز الملتقيات والدورات والمعارض المتخصصة في البيئة والمراد اقامتها بالمنطقة, والتي تسهم في التعامل مع تعزيز الغطاء النباتي.وأشار الأمير فيصل بن مشعل إلى أن اللجنة عليها مسؤولية إيضاح الخطوط العريضة للعمل البيئي في المنطقة وتوضيح المسار السليم لخدمة البيئة بها والتعامل مع مختلف تضاريسها وبيئتها المتغيرة، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يصبوا إليها الجميع ، مقدماً شكره للجميع على الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل رفع مستوى العمل البيئي في منطقة القصيم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //15:56ت م0160