نجران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستقيم الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي للبنات غداً ، برنامج "بناء الخطة التطويرية للمدارس"، وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث للبنات.ويهدف البرنامج إلى تحول من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون، والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها .ويشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها (ماهية البرنامج، أنموذج تطوير المدارس ، وأهدافه ، وخصائصه ، ومكوناته ، ومرتكزاته ،ومساره التطبيقي، وتطبيقات عملية).// انتهى //15:57ت م0161