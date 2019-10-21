حائل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله الركيان, بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.ورحب سموه بالعميد الركيان, متمنياً أن تشهد خدمات رجال الدفاع المدني بمنطقة حائل مزيداً من التطور والارتقاء بتوفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.من جانبه أعرب العميد الركيان عن اعتزازه بالثقة التي أولي إياها, مؤكداً حرصه على كل ما يطور أداء رجال الدفاع المدني ويحقق نقلة نوعية بإذن الله.// انتهى //15:59ت م0162