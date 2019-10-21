السيح 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقع المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم ، إتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الأيرلندية المختصة لمنتجات الألبان .وأوضح المعهد أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء والألبان ، وتأهيل وفتح نافذة للشباب السعودي في مجال صناعة الأغذية بما يتواكب مع حاجة سوق العمل ، وهو ما نجح المعهد فيه من خلال عدة مشاريع وبرامج خلال الأعوام الماضية ، خصوصاً من خلال برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف" ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح .// انتهى //15:59ت م0163