الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأعلنت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية", عن مبادرة تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة ومركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال، بالتعاون مع شركة "علم" رائدة الحلول الرقمية والمطورة "لتطبيق إشارة"، بحضور المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد بن ابراهيم الفياض، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي.وتأتي أهمية استخدام هذا التطبيق لتحقيق شمولية الخدمات للأشخاص الصم وضعاف السمع من المرضى والمراجعين والزوار للمستشفى وتسهيل إجراءاتهم من خلال توفير منصة رقمية داعمة للاتصال المرئي بينهم وبين مركز الاتصال المختص بتقديم الترجمة الإشارية المباشرة عن بعد، الأمر الذي يضمن إزالة العوائق التواصلية، وتمكين الأصم ودعم استقلاليته، بما يضمن كامل الخصوصية والسرية لمعلوماته ومن أهم خصائص التطبيق إتاحته لإمكانية تقييم الخدمة من قبل المستفيدين بعد كل مكالمة، الأمر الذي يمكن "وريف الخيرية" بالشراكة مع "علم" إلى التطوير المستمر للخدمة من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة لدى المستفيدين من مراجعي مستشفى الملك فيصل التخصصي وزواره.مما يذكر أنّ هذا التعاون بين "وريف الخيرية" وشركة "عِلم" في خدمات التطبيق جاء انطلاقًا من سعي "وريف الخيرية" لتحقيق هدفها في تقديم العون للمرضى المحتاجين لمثل هذه الترتيبات التيسيرية، كما يندرج ضمن اهتمامات «عِلم» الدائمة، لتيسير حلول متوافقة مع جميع احتياجات العملاء، بهدف تقديم تجربة مميزة ومتكاملة.// انتهى //15:59ت م0164