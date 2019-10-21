كابول 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأعلنت شرطة إقليم أوروزجان الأفغاني، مقتل 20 عنصرًا من قوات الأمن و 18 مقاتلًا آخرًا من حركة طالبان بمنطقة جيزاب، وذلك في ثاني أيام للاشتباكات بين الجانبين بالإقليم الواقع جنوب البلاد.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد شرطة الإقليم الخطاب خنجاري قولة اليوم, إنه تم إنزال القوات الخاصة الأفغانية عبر الجو بالمنطقة أمس الأحد ، الأمر الذي أسفر عن مقتل سبعة من الشرطة، إضافة إلى مقتل 8 آخرين من قوات الأمن النظامية , و 5 من ضباط الشرطة.وأضاف خنجاري, أن الغارات التي شنتها القوات الأفغانية على مدار الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 18 مسلحًا تابعا لـ "طالبان" ، وإصابة 22 آخرين ، مشيرًا إلى أن حركة "طالبان" تكبدت بالفعل خسائر فادحة قبل شن هجمات القوات الأفغانية على الإقليم، لافتًا النظر إلى أن الاشتباكات التي بدأت بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين.يُذكر أن الاشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي "طالبان" قد وقعت على بعد 5 كيلومترات من مقري المجمع السكني الذي يقيم به حاكم الإقليم والشرطة.// انتهى //17:01ت م0190