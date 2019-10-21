الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسيطلق منتدى أسبار الدولي في دورته المقبلة الذي ينطلق في المدة 4- 6 نوفمبر 2019، "معجم المصطلحات المستقبلية" في إطار مشروع "كتاب العام" الذي أُعلن عنه في الدورة الماضية.وجاءت فكرة المعجم نتيجة الحاجة لمثل هذا النوع من مصادر المعرفة المتخصصة بهدف إيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات والتعريف بهذا المجال، وتوحيد المصطلحات المستقبلية، وتوفير نافذة للتعريف بمجال الدراسات المستقبلية، والإسهام في تعميم ونشر الدراسات المستقبلية في العالم العربي.والمعجم موجه إلى جميع الفئات من قراء العربية من غير المتخصصين في مجال الدراسات المستقبلية، والراغبين في التعرف على هذا المجال، كما إنه يوفر للباحثين قاعدة معرفية من المفاهيم الموحّدة باللغة العربية للمستقبليات تساعدهم في إعداد دراسات مستقبلية بفكر عربي وبمصطلحات عربية.ويحتوي المعجم على شروح مبسطة لأكثر من 80 مصطلحًا خاصة تلك التي اعتمدتها منظمات دولية كمنظمة اليونسكو، كما يستعرض الكتاب أهم مصطلحات الاستشراف المستقبلي، إضافة إلى تعريفات وشروحات لهذه المصطلحات، مع الإشارة إلى المراجع التي تم الاعتماد عليها .ومن المقرر أن تنظم ورشة تعريفية للمعجم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى.يذكر أن المنتدى قد أطلق خلال الدورة الماضية الإصدار الأول من "كتاب العام" وهو عبارة عن النسخة العربية من كتاب "تحويل المستقبل-التوقع في القرن الحادي والعشرين" بالمشاركة مع منظمة اليونسكو، وهو الإصدار الأول من نوعه، وقد اشترك في إعداد مادته حوالي 40 خبيرًا وباحثًا.// انتهى //17:18ت م0193