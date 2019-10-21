الدمام 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف، اليوم دورة تدريبية لمنسقي الأمن والسلامة بمدارس البنين في قطاع القطيف بعنوان "السلامة المدرسية وتنفيذ خطط الإخلاء" وذلك في مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف.واستعرض الملازم أول أنس بن علي القحطاني، خلال الدورة عدة محاور أبرزها التعريف بأدوات السلامة المدرسية، وضرورة توفر أدوات الإطفاء والإنقاذ وأجهزة الإنذار في المنشأة التعليمية، ومخارج الطوارئ، وتنفيذ خطة الإخلاء، والشروط اللازم توافرها حال تنفيذ هذه الخطة.بدوره أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالقطيف العقيد عيد القحطاني، بأن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مكتب التعليم بمحافظة القطيف والإدارة العامة للدفاع المدني، لإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية، بهدف رفع مستوى الوعي والسلامة للمجتمع ولطلاب المدارس بشكل خاص.//انتهى//17:25ت م0195