القطيف 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني اليوم، على الاحتياجات البلدية في بلدة الجارودية واستمع لملاحظات الأهالي بهدف تعزيز العمل التنموي وأنسنة الخدمات.وأشاد المهندس الحسيني بما قدمه الأهالي من ملاحظات، عادا الأهالي إحدى القنوات المهمة في تلمس الحاجات الضرورية، مؤكدا على بذل الجهد في سبيل النهوض بمستوى الخدمات البلدية في محافظة القطيف والمدن والقرى التابعة لها.// انتهى //17:28ت م0197