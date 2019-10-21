جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسناقشت الهيئة الاستشارية الدولية لجامعة الملك عبدالعزيز في اجتماعها الـ11 بعنوان "تعزيز مخرجات الجامعة التعليمية لمواءمة سوق العمل وفق رؤية 2030" ستة محاور أبرزها الممارسات العالمية لاستشراف وظائف المستقبل، ومواءمة خريجي التخصصات الإنسانية مع سوق العمل , والتجارب العالمية في دعم توظيف الخريجين، والتجارب العالمية في البرامج التعليمية المتناسبة مع وظائف المستقبل، إضافة إلى مناقشة البرامج العالمية لتنمية مهارات الإبداع والابتكار وإيجاد فرص عمل، إلى جانب مناقشة الممارسات العالمية لتعزيز العلاقات بن كليات الجامعة وقطاعات الأعمال.ورأس معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على مدى اليومين الماضيين, اجتماع الهيئة لمناقشة تعزيز المخرجات ومواءمتها مع سوق العمل من خلال الأوراق العلمية المقدمة.وتهدف الهيئة الاستشارية التي تأسست عام 1431هـ المشاركة في إعادة صياغة أهداف الجامعة الاستراتيجية وأولوياتها وتوجهاتها ومسارات العمل بها من أجل بلوغ الغايات في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع , إلى جانب تدعيم مكانة وحضور الجامعة عالميًا من خلال إنجازاتها البحثية والابتكارية، والإسهام في تشكيل تحالفات استراتيجية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الإنتاجية والخدمية والمؤسسات العلمية والشركات الصناعية العالمية، إلى جانب إنشاء وتفعيل شراكات وتوأمة مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية.// انتهى //17:29ت م0198