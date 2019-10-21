الباحة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقف معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم، على عدد من مشروعات الوزارة في منطقة الباحة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفقدية على الطرق التابعة لوزارة النقل في مناطق المملكة.وشملت الجولة التي قام بها معاليه الطريق الدائري، وتقاطع مستشفى الملك فهد، وطريق الحزم / العقيق / المطار، وعدد من المشاريع القائمة، وذلك للاطلاع على المشاريع القائمة والمنتهية في المنطقة ومتابعة سير العمل فيها.‏ورافق معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق خلال الجولة كل من وكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر ‏المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي.‏وفي ختام الجولة، قدم معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهاليها، الذي أسهم في سرعة إنجاز عدد من المشروعات التنموية في ‏منطقة الباحة.// انتهى //17:30ت م0199