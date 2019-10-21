الدمام 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكملت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية كافة استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، ووضعت خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال هطول الأمطار.وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي، أن البلدية قامت بتجهيز المعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات مياه الأمطار، وصيانة جميع المناهل لشبكة درء السيول وتنظيفها، وتكثيف عدد الفرق الميدانية استعداداً لموسم هطول الأمطار، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد بشكلٍ مكثف ودعم الفرق الميدانية بأعداد من المراقبين والعمال والمعدات، لافتا النظ الى أنه تم تشكيل فرق طوارئ على مدار الساعة خلال موسم هطول الأمطار لمباشرة الأعمال الميدانية بشكل مباشر.// انتهى //17:32ت م0200