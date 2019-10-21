نجران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستنظم أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" غداً، ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.ويتناول الملتقى عدداً من المحاور منها التحديات وآليات الإفصاح، وإتاحة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتوعية بأهميتها، والتعاون بين الجهات لتعزيز النزاهة، ومعوقات تبادل المعلومات بين الجهات.// انتهى //17:43ت م0203