نيويورك 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع عند الفتح اليوم بفضل دلائل جديدة على إحراز تقدم نحو تسوية طال انتظارها لحرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 82.47 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة ليصل إلى 26852.67 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 10.28 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 2996.48 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 47.88 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 8137.48 نقطة.// انتهى //17:44ت م0204