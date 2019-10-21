واشنطن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم , إن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها سواء عبر الجو أو البحر يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.وأشار وزير الخارجية الأمريكية ، في كلمة ألقاها اليوم أمام ممثلي أكثر من 60 دولة مشاركة في اجتماع أمن الملاحة البحرية والجوية المقام في البحرين، أن اللقاء يأتي في "لحظة حرجة".وأضاف وزير الخارجية الأمريكية : يجب أن نلتزم جميعا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الدول التي تواصل السعي (للحصول) على أسلحة الدمار الشامل ما يشكل خطرا كبيرا على الجميع.// انتهى //17:59ت م0215