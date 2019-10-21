سياسي / وزير الخارجية الامريكي يخاطب قمة أمن الملاحة البحرية والجوية المقام في البحرين ويحذر من انتشار اسلحة الدمار الشامل
الاثنين 1441/2/22 هـ الموافق 2019/10/21 م واس
واشنطن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم , إن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها سواء عبر الجو أو البحر يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية ، في كلمة ألقاها اليوم أمام ممثلي أكثر من 60 دولة مشاركة في اجتماع أمن الملاحة البحرية والجوية المقام في البحرين، أن اللقاء يأتي في "لحظة حرجة".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكية : يجب أن نلتزم جميعا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الدول التي تواصل السعي (للحصول) على أسلحة الدمار الشامل ما يشكل خطرا كبيرا على الجميع.
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17:59ت م
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