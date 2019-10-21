المدينة المنورة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة 7 مشاريع من مشاريع التحول الرقمي لجامعة طيبة، والتي يبلغ مجموعها 45 مشروعًا تم تدشين أكثر من 30 مشروع تقني منها حتى الآن وذلك خلال زيارة سموه لشـركة وداي طيبة، واطلاعه على معامل الشـركة المتخصصة في التقنيات الحديثة وآخر المستجدات فيها.ودشن سموه مشروع راصد الذي يهدف إلى توفير كاميرات بمواصفات قياسية وذات تقنيات متقدمة ودقة عالية لمراقبة ورصد مباني الجامعة ومحيطها لتأمين منشئاتها.كما دشن سموه نظام s-print المركزي للتحكم بالطابعات باستخدام تقنية IOT داخل المباني ويعد من أقوى أنظمة إدارة الطابعات ويتم استخدامه من قبل معظم الجامعات والشركات العالمية، وأيضا نظام S-Access الذي يهدف إلى توفير أجهزة للتحكم بالدخول لمباني القطاعات عن طريق التحكم بالأبواب وتحديد المنسوبين المتواجدين بالمبنى، بالإضافة إلى تدشين نظام Wifi الذي يقوم بتوفير تغطية لمباني الجامعة بشطر الطالبات والطلاب بشبكة اتصال لا سلكي للأنترنت.كما دشن سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة منصة lrb والمتخصصة في توفير البرامج التعليمية برخص أصلية للقطاعات التعليمية حيث تم توفير العديد من البرامج لمنسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، ويمكن الدخول على المكتبة من أي مكان، بالإضافة إلى مشروع S-Room المختص بالغرف الذكية وتشمل غرف ذكية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وغرف ذكية مشتركة للطلبة، وغرف سمنار ونقل ذكي بالمباني، ونظام S-Show وهو نظام لإدارة أجهزة العرض بالجامعة الذي يهدف للتحكم بها بالجامعة وفروعها لضمان استمرارية عمل الأجهزة بشكل فعال وتشخيص المشاكل عن بعد واستبدال قطع الغيار وتوفيرها قبل تعطلها لضمان استمرارية عمل الأجهزة.من جانبه شكر معالي مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة على تدشينه للمشاريع وزيارته الكريمة لشركة وادي طيبة، واطلاعه على أخر المستجدات التي تقدمها الشركة، والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة.وأكد السراني أن المشاريع المدشنة بالمشاركة مع شركة وادي طيبة تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة والتي تعمل عليها الشركة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والبلوكتشين.وتأتي هذه المشاريع سعياً لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، وتحسين الكفاءة التشغيلية بكافة قطاعاتها، وتوفير الخدمات الرقمية للمستفيدين، وتحسين جودة الإجراءات والعمليات.// انتهى //18:18ت م0218