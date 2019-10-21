القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر2 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 5ر715 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 57ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنحو 43ر0 %، ليبلغ مستوى 51ر14178 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 12ر0 %، ليبلغ مستوى 11ر536 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 1ر0 %، ليبلغ مستوى 02ر1417 نقطة.وفي ختام التعاملات، سجلت أسهم 80 شركة تراجعًا، فيما ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وحافظت 36 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //18:22ت م0221